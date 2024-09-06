Непривычные глазу фото появились с места ДТП на 5-м км внешнего кольца КАД. Кажется, что кроссовер пытается протиснуться между машинами и вскарабкаться на эвакуатор.
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Непривычные глазу фото появились с места ДТП на 5-м км внешнего кольца КАД. Кажется, что кроссовер пытается протиснуться между машинами и вскарабкаться на эвакуатор.