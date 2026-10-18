Что будет, если полжизни мальчику рассказывать, что он девочка? А если пытать человека электрическим током или заставить испытуемого отрезать голову живой крысе? Бигпикча собрала девять самых жестоких и бессмысленных психологических экспериментов в истории.
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