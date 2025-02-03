«Цена ошибки - 6 миллионов рублей»: в Омске закрывается открытое в декабре на Ленина кафе полезного питания «О, ПП» (до осени оно называлось Veggy).
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«Цена ошибки - 6 миллионов рублей»: в Омске закрывается открытое в декабре на Ленина кафе полезного питания «О, ПП» (до осени оно называлось Veggy).