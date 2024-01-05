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Российской экономике в 2024 году предрекли рост более чем на 2%

Российской экономике в 2024 году предрекли рост более чем на 2%

Известия/Дмитрий Коротаев Российская экономика в 2024 году продемонстрирует рост более чем на 2%. Такое мнение выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак в беседе с ТАСС.

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