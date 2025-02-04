С петербургской организации взыскали почти 400 тысяч рублей штрафов ГИБДД

Убедить организацию погасить задолженность пришлось с помощью ареста машины Коммерческая организация расплатилась с 579 штрафами за превышение скорости на дорогах после того, как арестованный Мерседес Бенц провёл на спецстоянке несколько дней, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.