Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина потребовала от новых властей Германии треть техники бундесвера

Украина потребовала от новых властей Германии треть техники бундесвера

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен передать киевскому режиму 30 процентов воздушной и наземной боевой техники немецкой армии, дальнобойные ракеты Taurus и выделять 0,5 процента ВВП страны на нужды ВСУ.

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