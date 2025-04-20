Украина потребовала от новых властей Германии треть техники бундесвера

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен передать киевскому режиму 30 процентов воздушной и наземной боевой техники немецкой армии, дальнобойные ракеты Taurus и выделять 0,5 процента ВВП страны на нужды ВСУ.
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