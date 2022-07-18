Полицейские из Северной Осетии задержали в Московской области мошенницу

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОРПСИТС ОУР УМВД России по г. Владикавказу задержали в Московской области 39-летнюю женщину, подозреваемую в совершении дистанционного мошенничества в отношении жительницы Владикавказа.

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