Пластический хирург рассказал о женщине, которая захотела стать мужчиной, чтобы попасть на фронт

Реконструктивно-пластический хирург Максим Усунгван сообщил, что пациенты, у которых есть подозрения на психические расстройства — в том числе депрессию или дисморфофобию, не допускаются до пластических операций.
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