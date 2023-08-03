Царьград

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Сотрудники ФСБ Челябинска схватили банду вымогателей, которая нападала на военных

Сотрудники ФСБ Челябинска схватили банду вымогателей, которая нападала на военных

Разбойники обвиняются по нескольким тяжёлым статьям.Пятерых южноуральских бандитов обвиняют по четырём статьям: "Мошенничество", "Разбой", "Вымогательство" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

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