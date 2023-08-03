Сотрудники ФСБ Челябинска схватили банду вымогателей, которая нападала на военных

Разбойники обвиняются по нескольким тяжёлым статьям.Пятерых южноуральских бандитов обвиняют по четырём статьям: "Мошенничество", "Разбой", "Вымогательство" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".