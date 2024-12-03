Импорт растет: «дружественный» картофель появится в российских магазинах

На российских прилавках магазинов может появиться картофель из дружественных стран. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз России проработать вопрос об импорте этого овоща из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос, сообщает PRIMPRESS.
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