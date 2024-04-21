«Или с нами, или с Россией» – Блинкен ультимативно обратился к Китаю

Юна

Никто не хочет портить отношения с сша. К сожалению.. Это ужасно, что страна без истории, изначально (да и сейчас) состоящая из всякого сброда, так нагло прёт на весь мир. Жаль, что лидеры многих (цивилизованных!!!) стран, так падки на деньги или боятся шантажа и угроз. Никто из них не любит свою страну и свой народ.. А то, что у нас нет друзей или даже просто честных партнёров по бизнесу, это давно известно. Какое-то время сейчас мерзкое, никому верить нельзя, ничего говорить нельзя... Я всё больше думаю о том, что если б наша Армия была бы пожеще и превратила пару городов страны 404 в пустырь, уже зеля успокоился бы, пошли бы восстановительные работы и наступил мир. Может, от нас отстала бы уже эта стая воронья... А Одессой, Николаевом и Полтавой Китай не подавится? Хрен им на воротник!