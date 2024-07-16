Танк в Германии обстрелял легковушку

Немецкий танк обстрелял легковушку. Холостыми. Но тем не менее! Очередной позор дойче армии произошёл вчера вечером на Бундесштрассе, 12: танк, катившийся в составе колонны в сторону Остфронта Пассау, вдруг произвёл несколько выстрелов из поднятой вверх пушки.