РИАП "АПРАЛ" МТ

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Безпалько заявил, Зеленский для США, это «крыса в лабиринте», которую толкают к пропасти

Безпалько заявил, Зеленский для США, это «крыса в лабиринте», которую толкают к пропасти

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько , выступил в эфире радио Sputnik и сообщил о том, что в Вашингтоне президент Владимир Зеленский считается «крысой в лабиринте», которую толкают в нужном направлении.

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