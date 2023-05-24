Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько , выступил в эфире радио Sputnik и сообщил о том, что в Вашингтоне президент Владимир Зеленский считается «крысой в лабиринте», которую толкают в нужном направлении.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько , выступил в эфире радио Sputnik и сообщил о том, что в Вашингтоне президент Владимир Зеленский считается «крысой в лабиринте», которую толкают в нужном направлении.
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