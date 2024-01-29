На Западе пожаловались на сильное отставание Украины из-за европейских сварщиков

Из-за нехватки хороших сварщиков, электриков и других квалифицированных рабочих производителям оборонной продукции на Западе нужно минимум два года, чтобы произвести достаточно оружия для того, чтобы снабдить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).