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Татар-информ

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В Казани стартовал Всероссийский фестиваль «Традиционный костюм народов России»

В Казани стартовал Всероссийский фестиваль «Традиционный костюм народов России»

В Культурном центре имени Пушкина в Казани стартовал Всероссийский фестиваль «Традиционный костюм народов России».

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