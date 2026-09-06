Ушаков назвал содержательными переговоры Путина с посланниками Трампа. По словам помощника российского президента, американские переговорщики сформулировали ряд идей относительно возможного урегулирования конфликта на Украине.
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