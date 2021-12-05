Закон и Порядок

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На Украине наблюдаются одни из самых высоких темпов сокращения населения в мире

На Украине наблюдаются одни из самых высоких темпов сокращения населения в мире

Численность населения Украины к концу XXI века, вероятно, сократится до 22 млн человек, заявили в Национальной академии наук УкраиныПри этом там же признали, что не знают реальной численности не только всей территории, но контролируемой в том числе.

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