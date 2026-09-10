Сын убил мать и спрятал ее тело в морозилку: новое убийство в Петербурге

Криминальная новость из Петербурга ужаснула всех россиян. В доме на Ленинском проспекте 42-летний сын убил 64-летнюю мать, после чего поместил ее тело в морозилку.
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