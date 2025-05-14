Трамп назвал дураками критикующих его за принятие в дар от Катара премиального Boeing

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недовольство критикой решения королевской семьи Катара передать ему в дар люксовый самолет Boeing 747-8 и выразил сомнения в интеллектуальных способностях тех, кто высказывает недовольство по этому поводу.
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