Трамп назвал дураками критикующих его за принятие в дар от Катара премиального Boeing

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недовольство критикой решения королевской семьи Катара передать ему в дар люксовый самолет Boeing 747-8 и выразил сомнения в интеллектуальных способностях тех, кто высказывает недовольство по этому поводу.