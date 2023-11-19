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Боец Минеев после победы над Штырковым надел футболку с изображением Путина

Боец Минеев после победы над Штырковым надел футболку с изображением Путина

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев после победы над Иваном Штырковым в главном поединке турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ" надел футболку с изображением президента России Владимира Путина, передает Metaratings.

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