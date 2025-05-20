Госсекретарь США раскрыл, что будет просить Киев в меморандуме: главные новости СВО за 20 мая

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, в Европе пришли к неожиданному выводу после разговора Путина и Трампа, а в Раде заявили о нехватке средств для финансирования ВСУ.