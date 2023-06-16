Военное обозрение

3 451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Кому как, но для меня Ходаковский ещё с событий на Донбассе при "глнкмщем" Стрелковым, почему-то ощущается как "тёмна...Ходаковский проко...
  • vasyn
    Не в бровь,а в глаз!Президент России ...
  • Юрий Вершинин
    🤣🤣🤣Украинский посол ...

На Украине заявили о разработке нового беспилотника «стратегической разведки» под названием «Сыч»

На Украине заявили о разработке нового беспилотника «стратегической разведки» под названием «Сыч»

На Украине разработали новый разведывательный беспилотник, получивший называние "Сыч". Как пишет украинская пресса, новый дрон способен вести разведку в глубине территории противника.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх