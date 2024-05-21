Во Франции призывают водить как женщины

Французских мужчин призывают вести себя за рулем так же, как представительницы прекрасного пола. По мнению организаторов кампании по безопасности дорожного движения Conduisez comme une femme (Води машину, как женщина), их акция поможет снизить количество аварий и смертей на дорогах.
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