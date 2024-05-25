Взявший на себя командование подразделением Вооружённых сил Российской Федерации «Русский Легион» Сергей Фомченков отметил, что державе удалось добиться срыва вражеских задумок по уничтожению войск на Харьковщине.
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