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Фомченков: ВС РФ сорвали планы ВСУ в Харьковской области

Фомченков: ВС РФ сорвали планы ВСУ в Харьковской области

Взявший на себя командование подразделением Вооружённых сил Российской Федерации «Русский Легион» Сергей Фомченков отметил, что державе удалось добиться срыва вражеских задумок по уничтожению войск на Харьковщине.

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