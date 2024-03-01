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Саморазоблачение ЦРУ: Оказывается, Путин вовремя начал Спецоперацию

Саморазоблачение ЦРУ: Оказывается, Путин вовремя начал Спецоперацию

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Устроило переполох издание «The New York Times», моё почтение. Второй по значимости и пропагандисткой направленности печатный орган Политбюро ЦК Демократической партии США тиснул огромный материал «Шпионская война: как ЦРУ тайно помогает Украине бороться с Путиным», из которого (жаль, без ярких подробностей) опешившая публика узнала обжигающую правду.

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Комментарии
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vasilij kostin
так с самого начала было понятно кто там рулит.Нуланд не зря по майдану шаталась
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6 час.
serjo kobzev
Кащей - готовься в преисподню...
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2 час.
лл
лина любимцева
Я никогда не сомневалась в том, что Путин поступил правильно, начав СВО.
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2 час.

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