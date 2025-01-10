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Царьград

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Калифорния в огне: $500 млн помощи Украине вызвали вопросы у журналистов

Калифорния в огне: $500 млн помощи Украине вызвали вопросы у журналистов

Украинская журналистка Панченко обратилась к Энтони Блинкену с вопросом о реакции жителей Калифорнии на новый пакет помощи Украине в $500 млн, объявленный Ллойдом Остином.

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