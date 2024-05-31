Создатели The Walking Dead Saints & Sinners показали новый трейлер VR-экшена Behemoth Помимо так...

Создатели The Walking Dead Saints & Sinners показали новый трейлер VR-экшена BehemothПомимо таких игр, как Concord и Astro Bot, в последнем State of Play Sony рассказала о играх, которые выйдут на PlayStation VR2 в этом году.
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