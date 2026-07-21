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Газета.ру

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Венгерская партия "Фидес" сообщила, что в ее офис пришли сотрудники прокуратуры

Венгерская партия "Фидес" сообщила, что в ее офис пришли сотрудники прокуратуры

Венгерская оппозиционная партия "Фидес", лидером которой является экс-премьер страны Виктор Орбан, в Facebook заявила, что к ней в офис без предупреждения пришли следователи прокуратуры, чтобы изъять средства связи и базы данных.

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