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Соболев: «На «Торпедо» не было ни одной жалобы, что судьи нам помогли»

Соболев: «На «Торпедо» не было ни одной жалобы, что судьи нам помогли»

Совладелец московского «Торпедо» Леонид Соболев заявил, что никогда не получал жалоб по поводу того, что арбитры помогали его команде.

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