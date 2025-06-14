Хронология аварии на ЧАЭС. Как всё пошло не так и зачем А. Дятлову была нужна мощность 200 МВт

Maxim

КПSS подгадила, как обычно: зачем вообще эксперимент на работающем пром. предприятии: в более безопасных отраслях - оборудование работает по паспортной мощности, для тестов - есть лаборатории. Хотя, колхозам - тоже райкомы диктовали - что и когда сеять.. Только что, поля не взрываются.. В КПК - так не делали..