Хронология аварии на ЧАЭС. Как всё пошло не так и зачем А. Дятлову была нужна мощность 200 МВт

В ночь на 26 апреля персонал 4-го блока ЧАЭС начал проводить испытания выбега, т. е. проверки возможности использования энергии инерции турбины как вспомогательного источника энергии при обесточивании станции до включения резервных дизель-генераторов.
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