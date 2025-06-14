БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хронология аварии на ЧАЭС. Как всё пошло не так и зачем А. Дятлову была нужна мощность 200 МВт

Хронология аварии на ЧАЭС. Как всё пошло не так и зачем А. Дятлову была нужна мощность 200 МВт

В ночь на 26 апреля персонал 4-го блока ЧАЭС начал проводить испытания выбега, т. е. проверки возможности использования энергии инерции турбины как вспомогательного источника энергии при обесточивании станции до включения резервных дизель-генераторов.

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Комментарии
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Maxim
КПSS подгадила, как обычно: зачем вообще эксперимент на работающем пром. предприятии: в более безопасных отраслях - оборудование работает по паспортной мощности, для тестов - есть лаборатории. Хотя, колхозам - тоже райкомы диктовали - что и когда сеять.. Только что, поля не взрываются.. В КПК - так не делали..
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