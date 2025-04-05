В Думе заявили о нацистских нотках после предписания МИД ФРГ о россиянах

Нахождение у власти в ФРГ потомков бывших гитлеровцев и тенденция на героизацию нацизма привели к тому, что стало возможным советовать не приглашать россиян и белорусов на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Германии, заявил в разговоре со «Звездой» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.