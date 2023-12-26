Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в результате которого пострадали люди

В соцмедиа размещено обращение к руководству СК России, в котором представительница стороны потерпевших выражает обеспокоенность, что обвиняемый в совершении дорожно-транспортного происшествия в апреле 2023 года пытается уйти от наказания.
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