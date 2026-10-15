Американские власти проводят расследование в отношении конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар, которое, по данным The Wall Street Journal, может быть направлено на поиск оснований для лишения её гражданства США и последующей депортации.
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