РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Эксперт Меркурис: РФ наносит мощные удары по ВСУ, причем по всему фронту, такого не было

Эксперт Меркурис: РФ наносит мощные удары по ВСУ, причем по всему фронту, такого не было

Российские ВС нанесли сильнейший удар по позициям украинской армии на всей линии боевого соприкосновения, об этом сообщил эксперт из Великобритании Александр Меркурис в своем личном блоге на YouTube-канале.

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