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Набоков о Матче звезд КХЛ и НХЛ: «Меня пригласил Сергачев, дважды смотрел он это или фэйк. Приятный нежданчик. Жаль, у Овечкина не получилось мне бросить»

В июле команды провели благотворительный матч, который завершился вничью – 8:8. – Кто вас пригласил на Матч года? – Меня позвал Миша Сергачев.

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