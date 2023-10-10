В суд поступило еще одно заявление о банкротстве пермской фармкомпании «Годовалов»

Сумма требований в иске не указана.Смоленская компания «Еврокэп», выпускающая укупорочные средства для тары, подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом пермской фармкомпании ООО «Годовалов».
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