Ночью 21 октября на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск минивэн Volkswagen Caravelle, следовавший в Сургут, столкнулся с грузовиком и загорелся; из девяти человек, находившихся в салоне, погибли семеро, в том числе жители Челябинской области.