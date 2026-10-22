Ночью 21 октября на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск минивэн Volkswagen Caravelle, следовавший в Сургут, столкнулся с грузовиком и загорелся; из девяти человек, находившихся в салоне, погибли семеро, в том числе жители Челябинской области.
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