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ФедералПресс

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Красный Крест собрал более 1,5 млрд рублей на помощь пострадавшим в Crocus City Hall

Красный Крест собрал более 1,5 млрд рублей на помощь пострадавшим в Crocus City Hall

МОСКВА, 5 апреля, ФедералПресс. Теракт в подмосковном Crocus City Hall произошел 22 марта 2024 года. На следующий день Российский Красный Крест начал сбор пожертвований в помощь пострадавшим и семьям погибших.

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