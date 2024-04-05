Красный Крест собрал более 1,5 млрд рублей на помощь пострадавшим в Crocus City Hall

МОСКВА, 5 апреля, ФедералПресс. Теракт в подмосковном Crocus City Hall произошел 22 марта 2024 года. На следующий день Российский Красный Крест начал сбор пожертвований в помощь пострадавшим и семьям погибших.
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