Вакцина от рака станет доступна пациентам через два с половиной года

Она будет вводиться бесплатно Лечить онкологию при помощи персонализированной вакцины от рака можно будет уже через два с половиной года, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора НМИЦ радиологии, онколога Андрея Каприна.
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