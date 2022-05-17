БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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УКРАИНА: НОВОСТИ 17.05.2022 день

УКРАИНА: НОВОСТИ 17.05.2022 день

ВЫВОЗ РАНЕНЫХ - ТОЛЬКО НАЧАЛО: О КАПКАНЕ ДЛЯ БОЕВИКОВ НА "АЗОВСТАЛИ" РАССКАЗАЛ ЭКСПЕРТ Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, как будет развиваться ситуация на "Азовстали", отметив, что вывоз раненых боевиков с завода - это только начало.

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