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В Астрахани до конца года ограничено автодвижение еще на двух улицах

В Астрахани до конца года ограничено автодвижение еще на двух улицах

Из-за ремонтных работ. В связи с проведением в Астрахани ремонтных работ на двух улицах вводится временное ограничение дорожного движения автотранспорта: с 08:00 4 декабря до 17:00 31 декабря 2024 года - по ул.

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