Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    Можно и нужно использовать ответные санкции! Дать оружие всем врагам США и их подельников!Россия подняла фл...
  • Владимир Елкин
    Василий! Ваши слова да в уши бы нашему Гаранту! Бить действительно надо не по Украине (окраине России!), а по "велико...Россия подняла фл...
  • Олег Самойлов
    1111% Вы ПРАВЫ! Но некоторые с Вами НЕ согласятся!Россия подняла фл...

Заукраинцы на Западе тревожатся, что Трамп все же оставит Украину без денег и оружия – The Guardian

Заукраинцы на Западе тревожатся, что Трамп все же оставит Украину без денег и оружия – The Guardian

Британская The Guardian пишет: американские и европейские чиновники с разной степенью тревоги отмечают, что вероятная администрация Дональда  Трампа может резко сократить американскую помощь Украине, чтобы заставить Зеленского принять условия прекращения огня по нынешней линии разграничения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
пяяясдеш
Ответить
15 час.
Виктор Луговой
Вот ведь ковбои, блин... Умеют же впарить обывалам любую дичь. И ведь им не важно, что реально происходит, - им важно, как они сумеют это подать.
Ответить
15 час.
Сергей Плугарев
От Трампа всего можно ожидать (если доживет до выборов)
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх