Заукраинцы на Западе тревожатся, что Трамп все же оставит Украину без денег и оружия – The Guardian

Британская The Guardian пишет: американские и европейские чиновники с разной степенью тревоги отмечают, что вероятная администрация Дональда Трампа может резко сократить американскую помощь Украине, чтобы заставить Зеленского принять условия прекращения огня по нынешней линии разграничения.
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