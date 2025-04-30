Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Британия в шоке, Китай в восторге. Триумфальная хитрость Путина вызвала ажиотаж в мировых СМИ.

Британия в шоке, Китай в восторге. Триумфальная хитрость Путина вызвала ажиотаж в мировых СМИ.

Президент Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в зоне спецоперации на 9 Мая. Этот шаг шокировал западных политологов, а в прессе вновь заговорили о геополитических талантах российского лидера.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Трамп абсурдный человек и в политике таким не место! Рейтинг его крайне низкий, а далее он потеряет конгресс и станет хромой уткой!
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3 час.
Регина Толстоброва
Трамп- это флюгер.
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1 час.
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