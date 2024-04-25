Серый дизайн маникюра. Кто ты: “Серая мышь” или обезоруживающая скромница?!

Маникюр в серых оттенках таит в себе спокойствие, уверенность и нотку загадочности. Выбирая этот оттенок для дизайна ногтей, ты можешь быть уверена в том, что он отлично сочетается с множеством других цветов, в том числе и ярких.
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