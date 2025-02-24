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Эксперты выявили новую мошенническую схему россиян в интернете

Эксперты выявили новую мошенническую схему россиян в интернете

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенников в интернете. Пользователи Сети, подозревая, что их пытаются обмануть по телефону, начинают искать советы для защиты на форумах, но вместе этого находят ресурсы, где активно действуют аферисты.

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