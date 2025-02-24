Эксперты выявили новую мошенническую схему россиян в интернете

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенников в интернете. Пользователи Сети, подозревая, что их пытаются обмануть по телефону, начинают искать советы для защиты на форумах, но вместе этого находят ресурсы, где активно действуют аферисты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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