Премьер Молдавии: долг за газ не должен быть частью переговоров о контракте с «Газпромом»

© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев не признает исторический долг за газ, поэтому он не должен быть частью переговоров с «Газпромом» о поставках топлива в республику.