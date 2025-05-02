Единственное млекопитающее в мире, выдерживающее ритм: танцует лучше некоторых людей

Исследователи подтвердили, что самка морского льва по имени Ронан лучшая не только среди млекопитающих, но также с легкостью обходит некоторых людей: результаты указывают на то, что ей идеально удается держать ритм во время танцев.
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