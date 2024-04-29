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Депардье грозит тюрьма: в чем обвиняют французского актера, который угодил в полицию

Депардье грозит тюрьма: в чем обвиняют французского актера, который угодил в полицию

Рассказываем, в чем обвиняют актера Жерара Депардье, который находится в полиции. Французский актер с русским паспортом Жерар Депардье вновь оказался в центре скандала, поскольку был задержан в Париже в связи с обвинениями в сексуальном насилии.

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