Пирожки с капустой. Всегда хороши к любому столу!

Вкуснейшие пирожки с капустой, тесто просто супер! Самое простое и быстрое в приготовлении, но всегда получается пушистое, легкое, и очень вкусное! Самое главное — это бездрожжевое тесто, и оно готовится без яиц! Уверена — вы оцените его! Из этого теста можно готовить пирожки с картошкой, с мясом, ….
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