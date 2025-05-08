Андрей Филиогло: "Снижение веса уменьшает опасность инсульта" 

Главным фактором риска для инсульта является артериальная гипертония, и очень важно заниматься контролем артериального давления, регулярно измерять его, принимать, при необходимости назначенные врачом препараты при скачках давления, с целью его нормализации, а также важно контролировать уровень холестерина и сахара в крови.